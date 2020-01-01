Мария Сыропятова Компания Александра Флегинского не смогла оспорить в суде отказ мэрии в утверждении планировки бывшего полигона ВКИУ Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во вторник, 9 февраля, ООО «Панорама» не удалось оспорить в Арбитражном суде Пермского края отказ администрации Перми об утверждении проекта планировки территории на ул. Новогайвинской, 118.

В картотеке суда указано о полном отказе требований истца в признании решений департамента градостроительства и архитектуры незаконными. В арбитражном суде также продолжает рассматриваться иск компании на действия мэрии по исключению территории бывшего полигона ВКИУ из зоны малоэтажной застройки. При этом в январе 2021 года иск был подан уже к врио главы Перми Алексею Дёмкину об оспаривании бездействия городской администрации в решении спора вокруг участков на Новогайвинской.

Напомним, в 2000-х годах площадка бывшего ВКИУ была приобретена группой пермских предпринимателей, среди которых — бывшие депутаты регионального парламента Сергей Прохоров и Александр Флегинский, экс-владельцы «Кама-банка» Андрей Шишкин, Дмитрий Левитин и Олег Олефиренко.

С 2010 года в отношении данной территории были установлены зоны рекреационных и специальных объектов (ТСП-Р) и экологического природного ландшафта (ТСП-ЭП). Однако в 2014 году решением Пермской городской думы изменениями в Генплан Перми была установлена зона малоэтажной застройки (СНТ-И).

В 2020 году администрация Перми вновь решила внести изменения в Генплан, устанавливая для территории на ул. Новогайвинской зону экологического природного ландшафта. В материалах по обоснованию изменений говорится, что застройка данной территории может привести к расходам городского бюджета в 4 млрд руб.

В январе 2021 года на заседании Пермской городской думы по инициативе мэрии вопрос о возвращении в Генплан Перми зонирования, исключающего застройку территории на Новогайвинской, был включён в повестку. Однако после обсуждения депутаты приняли решение отложить вопрос. Ожидается, что повторно вопрос будет рассмотрен в феврале.

Параллельно дума отменила решение об установлении на шести земельных участках на Новогайвинской, 118 зоны рекреационно-ландшафтных территорий (Р-2). Это было сделано в исполнение двух решений Пермского краевого суда.

По ним требования двух структур, близких к Александру Флегинскому (ООО «КМПроджект-Пермь» и ООО «Панорама»), были удовлетворены частично. В частности, суд удовлетворил требования об отмене зоны Р-2, отказав в возложении на Пермскую городскую думу обязанности установить там одну, предусматривающую жилую застройку (в одном случае речь идёт о зоне Ж-3, в другом — Ж-5).

Сейчас, по данным мэрии, на Новогайвинской, 118 образовано 136 земельных участков, из которых не более пяти застроены. Однако в администрации Перми говорят, что ни одно разрешение на строительство в данном месте выдано не было. По этой причине все постройки там являются самовольными.

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