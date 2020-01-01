Мария Сыропятова Пермская городская дума наложила запрет на жилую застройку территории в Курье На ул. Ново-Гайвинской, 118 можно строить пансионаты и базы отдыха Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В среду, 24 февраля, на заседании Пермской городской думы приняты изменения в Генеральный план Перми об установлении в отношении территории ул. Ново-Гайвинской, 118 (микрорайон Курья) зоны экологического природного ландшафта (ТСП-Р). Это исключает возможность строительства жилья на этой территории.

Напомним, на январском пленарном заседании этот вопрос был отложен. Тогда же депутаты отменили своё же решение в отношении шести земельных участков на указанной территории об установлении там зоны рекреационно-ландшафтных территорий (Р-2). Это было сделано в исполнение двух решений Пермского краевого суда. По ним требования двух структур, близких к Александру Флегинскому, ООО «КМПроджект-Пермь» и ООО «Панорама», были удовлетворены частично. В обоих случаях суд удовлетворил требования об отмене зоны Р-2, отказав в возложении на Пермскую городскую думу обязанности установить зону, предусматривающую жилую застройку (в одном случае речь идёт о зоне Ж-3, в другом — Ж-5).

По обновлённым данным мэрии затраты городского бюджеты на возведение социальной и транспортной инфраструктуре составят примерно 7 млрд. руб. При этом на участке по информации горадминистрации уже возведено шесть индивидуальных жилых домов и начато строительство ещё четырёх, которые мэрия пока не собирается признавать самовольными постройками, так как «они не несут угрозы нанесения вреда здоровью» жителям.

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