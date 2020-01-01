Появление нового жилого микрорайона на месте бывшего полигона ВКИУ обошлось бы бюджету в 7 млрд руб. Профильный комитет гордумы повторно направил на пленарку вопрос по изменению Генплана на территории по Ново-Гайвинской, 118 Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В среду, 17 февраля, члены комитета по вопросам градостроительства, планирования и развития территории при Пермской городской думе повторно проголосовали за вынесение на пленарное заседание думы вопроса по изменениям в Генплан на территорию в микрорайоне Курья по адресу ул. Ново-Гайвинская, 118.

Напомним, ранее, во время январского пленарного заседания, дума отложила рассмотрение вопроса об установлении зоны экологического природного ландшафта (ТСП-Р) для указанной территории. Это было сделано по предложению начальника департамента земельных отношений Елены Гонцовой при согласовании с и. о. главы Перми Алексеем Дёмкиным. По словам Елены Гонцовой, это даст «возможность проработать вопросы» и выйти на февральское заседание Пермской городской думы.

Тогда же дума отменила своё же решение в отношении шести земельных участков на указанной территории об установлении там зоны рекреационно-ландшафтных территорий (Р-2). Это было сделано в исполнение двух решений Пермского краевого суда. По ним требования двух структур, близких к Александру Флегинскому, ООО «КМПроджект-Пермь» и ООО «Панорама», были удовлетворены частично. В обоих случаях суд удовлетворил требования об отмене зоны Р-2, отказав в возложении на Пермскую городскую думу обязанности установить зону, предусматривающую жилую застройку (в одном случае речь идёт о зоне Ж-3, в другом — Ж-5).

Во время заседания думского комитета 17 февраля Елена Гонцова пояснила, что собственники участков, в случае реализации своих планов, фактически построили бы новый микрорайон города с ориентировочным населением в 14 тыс. жителей. Но обеспечение его объектами образования, медицины, транспорта, инженерной инфраструктуры обошлось бы примерно в 7 млрд руб.

При этом, по её словам, мэрия готова рассмотреть варианты развития этой территории, если владельцы предложат там строительство не жилого микрорайона, а санатория, баз отдыха, гостевых домов.

В итоге члены комитета проголосовали за внесение изменений в Генплан и рекомендовали обсудить этот вопрос на пленарном заседании гордумы 24 февраля.

Напомним, в 2000-х годах площадка бывшего ВКИУ была приобретена у Минобороны группой пермских предпринимателей, бывшими депутатами регионального парламента Сергеем Прохоровым и Александром Флегинским, экс-владельцами «Кама-банка» Андреем Шишкиным, Дмитрием Левитиным и Олегом Олефиренко. Рассматривались различные варианты освоения данной территории, большая часть из которых предполагала жилую застройку и строительство домов отдыха. По данным мэрии, зоны рекреационных и специальных объектов (ТСП-Р) и экологического природного ландшафта (ТСП-ЭП) были установлены в отношении территории на ул. Ново-Гайвинской, 118 ещё в 2010 году. Но в 2014 году решением Пермской городской думы в Генеральный план Перми были внесены изменения: для данной территории была установлена зона малоэтажной жилой застройки (СНТ-И).

Мэрия предлагала депутатам внести в Генеральный план изменения, которые исключили бы возможность застройки данной территории.

«На сегодняшний день планы по развитию этой территории не реализованы, — пояснила во время прошлого пленарного заседания думы Елена Гонцова. — В соответствии с правилами землепользования и застройки (ППЗ), на части данной территории установлена зона рекреационно-ландшафтных территорий (Р-2), а на другой части она не определена».

При этом, по данным мэрии, 136 участков принадлежат частным собственникам, в то время как у мэрии нет планов на развитие транспортной, противопожарной и социальной инфраструктуры для этих земельных участков. Особенно Елена Гонцова отметила отсутствие необходимых средств для безопасности на железнодорожном переезде, через который осуществляется доступ к земельным участкам.

По её словам, сейчас на территории построены шесть индивидуальных домов, ещё четыре находятся в стадии строительства. Несмотря на то что фактически они нарушают предназначение территории, не предполагается их сносить, так как постройки «не несут опасности для жизни и здоровья».

Отметим, что накануне, 15 февраля, комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки Пермского городского округа отклонила заявление ООО «КМП-Пермь» об установлении зоны Ж-3 в отношении десяти участков на указанной территории.

До этого один из собственников территории — ООО «Панорама» — в контексте истории споров по участкам подал иск к врио главы Перми Алексею Дёмкину. В компании утверждают о многократных случаях игнорирования судебных решений со стороны горадминистрации.

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