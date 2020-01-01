Елена Лодыгина журналист Роспотребнадзор запретил праздничные гуляния на Масленицу в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Причиной отмены народных гуляний на Масленицу на эспланаде стало поступившее в пермскую мэрию предупреждение краевого управления Роспотребнадзора. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Напомним, Агентство социокультурных проектов 1 марта отменило закупку на проведение Масленицы в Перми. Праздничные гуляния планировалось провести 14 марта с 12:00 до 20:00 на эспланаде. Закупка в виде запроса котировок проводилась с конца февраля. Подрядчик должен был установить сценический комплекс, пагоды-гримёрки, а также обеспечить площадку для проведения гуляний (эспланаду) звуковым, световым и видеооборудованием. Стоимость работ была оценена в 366,6 тыс. руб.

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