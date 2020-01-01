Елена Лодыгина журналист Пермская мэрия готова потратить на празднование Масленицы больше 366 тыс. руб. Мероприятие запланировано на 14 марта на эспланаде Поделиться Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

Агентство социокультурных проектов Перми объявило закупку на проведение Масленицы. Место проведения мероприятия — эспланада. Исполнитель должен будет обеспечить сценическим комплексом, пагодами-гримёрками, звуковым, световым и видеооборудованием площадки на эспланаде и у здания Театра-Театра.

Сценический комплекс должен состоять из сценического подиума, элеваторной конструкции и пультовой башни. Также подрядчик должен предусмотреть два выхода на сцену. Мероприятие пройдёт 14 марта с 12:00 до 20:00.

Начальная максимальная цена контракта на обеспечение проведения праздника составила 366,6 тыс. руб. Закупка проводится в форме запроса котировок. Заявки принимаются до 2 марта.

Напомним, региональный оперштаб до 7 марта продлил антиковидные меры в Пермском крае, в том числе запрет на проведение культурно-массовых мероприятий.







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