В Пермском крае все действующие коронавирусные ограничения продлены до 7 марта Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Оперштаб по противодействию распространению коронавируса в Пермском крае продлил все действующие ограничения до 7 марта. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

А именно: режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, находящихся в группе риска, запрет на работу ночных клубов «и иных развлекательных и досуговых заведений и культурно-массовых мероприятий», а также продлён запрет на ночную работу общепита — с 01:00 до 06:00.

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