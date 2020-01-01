Елена Лодыгина журналист Мэрия отменила закупку на проведение Масленицы на пермской эспланаде Причиной этого стало изменение формата праздничных гуляний Поделиться Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

Агентство социокультурных проектов отменило закупку на проведение Масленицы в Перми. Приказ об отмене закупки опубликован на сайте госзакупок 1 марта. В документе сказано, что закупка отменяется в связи со сменой формата проведения праздничного народного гуляния «Масленица».

Напомним, закупка в виде запроса котировок на проведение Масленицы была объявлена в конце февраля. Поставщик должен был установить сценический комплекс, пагоды-гримёрки, а также обеспечить площадку для проведения гуляний (эспланаду) звуковым, световым и видеооборудованием. Мероприятие должно было состояться 14 марта с 12:00 до 20:00. Стоимость работ была оценена в 366,6 тыс. руб.

Однако в Пермское крае до 7 марта продлены антиковидные меры, в том числе запрет на проведение культурно-массовых мероприятий. Тогда на запрос «Нового компаньона» о том, согласовано ли мероприятие с краевым Роспотребнадзором, в департаменте культуры и молодёжной политики администрации Перми заявляли, что концепция масленичного гуляния ещё находится в стадии подготовки. Все необходимые процедуры согласования с уполномоченными органами будут проводиться позже.

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