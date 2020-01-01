Елена Лодыгинажурналист
Мэрия отменила закупку на проведение Масленицы на пермской эспланаде
Причиной этого стало изменение формата праздничных гуляний
Агентство социокультурных проектов отменило закупку на проведение Масленицы в Перми. Приказ об отмене закупки опубликован на сайте госзакупок 1 марта. В документе сказано, что закупка отменяется в связи со сменой формата проведения праздничного народного гуляния «Масленица».
Напомним, закупка в виде запроса котировок на проведение Масленицы была объявлена в конце февраля. Поставщик должен был установить сценический комплекс, пагоды-гримёрки, а также обеспечить площадку для проведения гуляний (эспланаду) звуковым, световым и видеооборудованием. Мероприятие должно было состояться 14 марта с 12:00 до 20:00. Стоимость работ была оценена в 366,6 тыс. руб.
Однако в Пермское крае до 7 марта продлены антиковидные меры, в том числе запрет на проведение культурно-массовых мероприятий. Тогда на запрос «Нового компаньона» о том, согласовано ли мероприятие с краевым Роспотребнадзором, в департаменте культуры и молодёжной политики администрации Перми заявляли, что концепция масленичного гуляния ещё находится в стадии подготовки. Все необходимые процедуры согласования с уполномоченными органами будут проводиться позже.
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