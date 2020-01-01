Вслед за ПГНИУ статус автономного вуза получит ПНИПУ
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) станет автономным учреждением высшего образования с 15 марта. Об этом сообщает «Эхо Перми» со ссылкой на ректора вуза Анатолия Ташкинова.
Этот статус позволит вузу самостоятельно распоряжаться внебюджетными доходами.
Напомним, ранее, с 1 февраля, аналогичный статус присвоен Пермскому государственному национальному исследовательскому университету (ПГНИУ). Наблюдательный совет вуза возглавил его выпускник губернатор Дмитрий Махонин.
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