Вслед за ПГНИУ статус автономного вуза получит ПНИПУ Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ПНИПУ

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) станет автономным учреждением высшего образования с 15 марта. Об этом сообщает «Эхо Перми» со ссылкой на ректора вуза Анатолия Ташкинова.

Этот статус позволит вузу самостоятельно распоряжаться внебюджетными доходами.

Напомним, ранее, с 1 февраля, аналогичный статус присвоен Пермскому государственному национальному исследовательскому университету (ПГНИУ). Наблюдательный совет вуза возглавил его выпускник губернатор Дмитрий Махонин.

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