Елена Синица Дмитрий Махонин возглавил наблюдательный совет ПГНИУ Поделиться Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Архив ИД «Компаньон»

В рамках первого заседания наблюдательного совета Пермского классического университета 12 февраля губернатор региона Дмитрий Махонин был избран председателем наблюдательного совета ПГНИУ. Об этом сообщает краевое правительство.

«Одна из ключевых задач регионального правительства — создавать условия для образования и реализации молодёжи в Пермском крае. Без качественного высшего образования этого не достичь. Поэтому мы должны смотреть на десятилетия вперёд и разработать стратегию развития университета на ближайшие 10 лет», — отметил Дмитрий Махонин.

В ходе заседания участники совета обсудили основные направления развития вуза. В их числе формирование и развитие предпринимательских компетенций выпускников, формы партнёрства вуза с предприятиями, поддержка молодых учёных, развитие аспирантуры, научных журналов и диссертационных советов.

Кроме этого, сообщается, что члены правления рекомендовали для назначения на должность ректора ПГНИУ Дмитрия Красильникова. Это решение будет направлено в Министерство науки и высшего образования РФ.

Дмитрий Махонин сам окончил юридический факультет ПГНИУ (тогда назывался ПГУ, — Прим.).

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