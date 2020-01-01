Григорий Серёдкин Четыре игрока «Пармы» вызваны в национальные сборные своих стран Отборочный этап Евробаскета-2022 близится к завершению Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Сразу четыре баскетболиста пермского БК «Парма» получили вызов в национальные сборные своих стран. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Так, защитник пермяков Максим Григорьев и центровой Владимир Ивлев отправились в стан сборной России. Национальная команда России ещё с минувшего воскресенья приступила к тренировкам в УДС «Молот». В конце неделе команду нашей страны ждут решающие отборочные матчи группы «B». 19 февраля — со сборной Северной Македонии (0+). А 21 февраля — со сборной Эстонии (0+). Сейчас россияне занимают вторую позицию в отборочном квартете. Все игры пройдут в Перми в УДС «Молот».

В Польшу на сбор своей национальной команды отправился защитник и зимний новичок «Пармы» Марцель Понитка. В городе Гливице полякам предстоят встречи со сборными Испании (19 февраля, 0+) и Румынии (21 февраля, 0+).

А форвард «Пармы» Марекс Мейерис поможет сборной Латвии в решающих домашних играх квалификации Евробаскета-2022 в Риге против Болгарии (20 февраля, 0+) и Греции (22 февраля, 0+).

Напомним, ранее пермская «Парма» дважды обыграла «Калев» и вернулась в зону плей-офф Единой лиги ВТБ.

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