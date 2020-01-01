Григорий Серёдкин Сборная России по баскетболу начала тренировки в Перми В конце недели команду нашей страны ждут два важных матча Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сборная России по баскетболу со вчерашнего дня, 14 февраля приступила к тренировкам в УДС «Молот». Об этом сообщает пресс-служба РФБ (Российской федерации баскетбола).

В первой тренировке в малом зале УДС «Молот» приняли участие семь баскетболистов. Шесть игроков, задействованных во вчерашнем «Матче всех звезд» Единой лиги ВТБ, прилетят в Пермь сегодня. А ко вторнику в пермском УДС соберутся все 16 игроков основы сборной. Среди них — два игрока пермской «Пармы» — защитник Максим Григорьев и центровой Владимир Ивлев.

Также в окончательный состав сборной России вошли: защитники Евгений Бабурин, Артём Комолов, Иван Стребков (все — «Нижний Новгород»), Михаил Кулагин («Енисей»), Григорий Мотовилов («Локомотив-Кубань»), форварды Евгений Валиев («Химки»), Семён Антонов (ЦСКА), Антон Астапкович («Нижний Новгород»), Никита Балашов («Восток-65»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), Антон Квитковский («Автодор), Павел Савков («Баскония») и центровой Джоэль Боломбой (ЦСКА).

Сегодня же в Перми официально начинает действовать «пузырь», в котором и пройдут оставшиеся шесть матчей в группе «B». Отель, в котором разместятся все четыре команды, будет закрыт для остальных гостей. Все участники матчей пройдут очередное ПЦР-тестирование на COVID-19 (в дополнение к двум анализам, сданным заблаговременно) и приступят к тренировкам на главной площадке «Молота».

Напомним, в пятницу, 19 февраля россияне сыграют со сборной Северной Македонии. Начало встречи — в 19:30 по пермскому времени (0+). 21 февраля команда Сергея Базаревича завершит отборочный цикл встречей со сборной Эстонии. Матч начнётся в 20:00, время местное (0+).

На данный момент первое место группы «B» занимает Италия. У команды с Апеннин шесть очков после трёх матчей. Далее следует сборная России. У нашей команды также шесть набранных очков, но четыре проведённых игры. На третьем месте после трёх матчей с четырьмя баллами разместилась команда Эстонии. Замыкает квартет сборная Северной Македонии — у балканцев два очка после двух проведённых матчей.

Всего каждая команда должна провести шесть матчей в группе. В финальную часть Евробаскета-2022 выходят первые три команды группы. Отметим, Италия как хозяйка турнира, уже оформила выход в финальный турнир.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.