Мария Сыропятова Стоимость выкупа «малой пирамиды» на Крисанова мэрия оценила в 61 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Мария Сыропятова

Администрация Перми оценила стоимость выкупа одной из «малых пирамид» на ул. Крисанова,12в в 61,803 млн руб.

Истец — департамент земельных отношений администрации Перми. В стоимость включена оценка стоимости земельных участков (16,809 млн руб.), торгового комплекса (38 млн руб.) и убытков, понесённых собственниками из-за изъятия земельного участка (6,973 млн руб).

Напомним, ранее «Новый компаньон» уже сообщал о том, что администрация Перми подала иск о принудительном изъятии этих земельных участков и расположенного на них торгового комплекса

Согласно данным картотеки Арбитражного суда Пермского края, иск принят к рассмотрению 28 января 2021 года. В качестве ответчиков выступают собственники недвижимости — ООО «Ифинтех-1», Евгений Берман, Сергей Негашев и Александр Лев.

Напомним, это имущество попало под изъятие и выкуп в муниципальную собственность в 2019 году. Рассмотрение похожего дела по аналогичному объекту на Крисанова, 12б закончилось двукратным увеличением стоимости выкупа для мэрии.

Источники «Нового компаньона» говорят, что выкуп обоих объектов может быть связан с расширением улично-дорожной сети в связи будущим строительством нового моста через Каму в створе ул. Крисанова (улица также будет реконструирована и продлена до шоссе Космонавтов).

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