Мария Сыропятова Подан иск о принудительном изъятии одной из малых «пирамид» на Крисанова Поделиться Поделиться Твитнуть

Мария Сыропятова

Администрация Перми подала иск о принудительном изъятии земельных участков и расположенного на них торгового комплекса на ул. Крисанова, 12в.

Согласно данным картотеки Арбитражного суда Пермского края, иск принят к рассмотрению 28 января 2021 года. В качестве ответчиков выступают собственники недвижимости — ООО «Инфитех-1», Евгений Берман, Сергей Негашев и Александр Лев.

Напомним, это имущество попало под изъятие и выкуп в муниципальную собственность в 2019 году. Рассмотрение похожего дела по аналогичному объекту на Крисанова, 12б закончилось двукратным увеличением стоимости выкупа для мэрии.

Источники «Нового компаньона» говорят, что выкуп обоих объектов может быть связан с расширением улично-дорожной сети в связи будущим строительством нового моста через Каму в створе ул. Крисанова (улица также будет реконструирована и продлена до шоссе Космонавтов).

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