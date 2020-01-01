Мария Сыропятова Мэрия Перми планирует добиваться изъятия одной из «пирамид» на Крисанова через суд Поделиться Поделиться Твитнуть

Мария Сыропятова

Департамент земельных отношений администрации Перми планирует подать исковое заявление в суд о принудительном изъятии земельных участков и расположенных на них объектов на ул. Крисанова, 12в. Об этом «Новому компаньону» сообщили в мэрии. Соглашение по изъятию собственники не заключили. В горадминистрации поясняют, что в случае отказа правообладателя подписывать соглашение департамент земельных отношений направит в суд иск о принудительном изъятии. В настоящее время по разным участкам подано 13 исковых заявлений.

Напомним, что в конце июня в Пермском краевом суде было прекращено производство по делу об оспаривании самого факта изъятия земельных участков и здания на ул. Крисанова, 12в. Их владельцы Евгений Берман, Сергей Негашев, Александр Лев и ООО «Инфинтех-1» отказались от требований к администрации Перми. Это произошло, несмотря на то что ранее в Ленинском районном суде им удалось добиться отмены решения администрации Перми об изъятии в отношении принадлежащей им недвижимости. Позднее владельцы похожего объекта на Крисанова, 12б также отказались от аналогичного иска. При этом процесс об оспаривании стоимости выкупа закончился увеличением его стоимости более чем в два раза.

Напомним, обе «малые пирамиды» на Крисанова и земельные участки попали под изъятие и выкуп в муниципальную собственность ещё в 2019 году. Источники «Нового компаньона» говорят, что это связано с расширением улично-дорожной сети в связи будущим строительством нового моста через Каму в створе ул. Крисанова (улица также будет реконструирована и продлена до шоссе Космонавтов).

В конце 2020 года в мэрии начали процедуру изъятия и выкупа имущества ещё 60 участков: на этот раз — под проект строительства двухуровневой развязки на пересечении ул. Крисанова и ш. Космонавтов с мостовым переходом через р. Данилиху в Перми. Проект уже направлен на госэкспертизу, а само строительство может начаться в наступившем году. Общий объём затрат только этого участка обойдётся бюджетам всех уровней примерно в 7 млрд руб.

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