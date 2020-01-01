Мария Сыропятова Проект продления ул. Крисанова оценивается в 7 млрд руб. Госээкспертизу проекта планируется завершить в апреле 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Улица Крисанова на планируемом к расширению участке выглядит, в основном, так



Фото: google.ru/maps

Проект строительства двухуровневой развязки на пересечении ул. Крисанова и ш. Космонавтов с мостовым переходом через р. Данилиху в Перми направлен на госэкспертизу.

Как рассказал «Новому компаньону» главный инженер МКУ «Пермблагоустройство» Матвей Чувашов, она может быть завершена уже в 2021 году. Общие затраты бюджетов всех уровней оцениваются примерно в 7 млрд руб., из которых в 1 млрд руб. оцениваются затраты на изъятие земельных участков.

Проект, предложенный мэрией, предполагает строительство двухуровневой развязки на пересечении ул. Крисанова с ш. Космонавтов, а также четыре полосы для движения автотранспорта с переносом трамвайных путей с ул. Крылова на ул. Крисанова. В мэрии говорят, что строительство необходимо для «разгрузки» улиц, где постоянно в часы пик возникают заторы: ул. Карпинского, Пушкина и Революции в районе Центрального рынка.

При этом, по мнению проектировщиков, решить транспортные проблемы может только строительство двухуровневой развязки.

«Если строить одноуровневую развязку, то возникнет необходимость обеспечения левого поворота, который неизбежно приведёт к постоянным заторам, — отмечает Матвей Чувашов. — Это, в свою очередь, сделает практически бессмысленными затраты на строительство, проект устареет через несколько лет после ввода в эксплуатацию».

При этом, по его словам, строительство четырёх полос на ул. Крисанова вызвано необходимостью обеспечить нужды жителей близлежащих кварталов: две полосы в обе стороны для проходящего автотранспорта, а также две полосы для торможения и разгона для тех, кто съезжает с ул. Крисанова.

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