Два министра правительства Дмитрия Махонина избавились от приставки «и. о.»
Эдуард Соснин и Андрей Алякринский теперь полноценные министры
Глава минэкономиразвития Эдуард Соснин и министр транспорта Андрей Алякринский избавились от статуса «исполняющий обязанности». Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Напомним, бывший коммерческий директор ООО «Меркурий» Эдуард Соснин и замдиректора ООО «ГК «Пермавтодор» Андрей Алякринский были назначены исполняющими обязанности 16 ноября. До них 25 января от приставки «и. о.» избавилась Анастасия Крутень, возглавляющая министерство здравоохранения.
Сегодня в статусе и. о. в правительстве работают вице-премьер Алексей Черников (информационное развитие, связь и туризм), Екатерина Тхор (министерство финансов), Алексей Зарубин (минзакупок), Лариса Ведерникова (минимущества), Артём Балахнин (минтарифов), Мария Макарова (министерство по делам Коми округа), Дмитрий Беланович (минприроды), Андрей Хорошев (минсвязи).
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