Анастасия Крутень избавилась от приставки «и. о.» и стала полноценным министром здравоохранения Прикамья В качестве исполняющей обязанности министра она работала с ноября Поделиться Поделиться Твитнуть

Анастасия Крутень

Константин Долгановский

Анастасия Крутень с 25 января больше не является и. о. министра здравоохранения Пермского края, а стала полноценным министром. Об этом сообщили в минздраве.

Напомним, в качестве и. о. она работала с 17 ноября 2020 года сменив в министерском кресле Оксану Мелехову.

Отметим, что Крутень уже возглавляла региональный минздрав — в период с 2012 по 2015 год. После этого и вплоть до возвращения в правительство она руководила городской больницей им. Гринберга.

В июле прошлого года награждена орденом Пирогова за большой вклад в борьбу с коронавирусом.

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