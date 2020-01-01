Мария Сыропятова Мэрия изымает участок в районе перекрёстка шоссе Космонавтов и ул. Крисанова Поделиться Поделиться Твитнуть

Примерное расположение изымаемого участка. Фото: google.ru/maps/

Администрация Перми изымает земельный участок в муниципальную собственность около пересечения шоссе Космонавтов и ул. Крисанова.

В распоряжении за подписью и. о. начальника департамента земельных отношений Елены Гонцовой говорится о выкупе земельного участка на шоссе Космонавтов, 64 общей площадью 2,3 тыс. кв. м. Кадастровая стоимость участка — 33,6 млн руб., разрешённый вид использования — для размещения объектов торговли.

Согласно документу, изъятие производится для соединения ул. Крисанова и ул. Карпинского от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина. По участку также проходит ветка городского коллектора, изъятие которой не планируется, так как он и так находится в муниципальной собственности.

Согласно проекту планировки, земельный участок находится в аренде до 11 сентября 2022 года, арендатор участка — Оксана Яшманова.

Напомним, что о планах мэрии на изъятие шестидесяти земельных участков стало известно в ноябре 2020 года. В администрации Перми связывали это с необходимостью строительства двухуровневой развязки на пересечении ул. Крисанова и ш. Космонавтов с мостовым переходом через р. Данилиху в Перми.

Проект уже направлен на госэкспертизу, а само строительство может начаться в наступившем году. Общий объём затрат только этого участка обойдётся бюджетам всех уровней примерно в 7 млрд руб., из которых 1 млрд в мэрии планируют потратить на выкуп земельных участков и другой недвижимости у собственников.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.