Экс-начальник судебных приставов Прикамья покинул СИЗО Ему запрещено пользоваться интернетом Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: страница Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю в Twitter

Бывший глава УФССП по Пермскому краю Игорь Кожевников решением суда покинул СИЗО после полутора лет пребывания там. Об этом сообщает «Рифей». Изначально он должен был находиться там до 23 января.

При этом на Кожевникова наложен ряд ограничений. В частности, ему запрещено общаться с другими фигурантами дела, а также пользоваться интернетом.

Напомним, Кожевников задержали летом 2019 года. Следствие считает его причастным к нескольким десяткам эпизодов, связанных со взятками. Сам экс-пристав своей вины не признавал.

Ранее защита обвиняемого указывала, что следственные действия проводятся крайне редко, не чаще двух-трёх раз в месяц. Последнее мероприятие — очная ставка с другим обвиняемым по делу, его бывшей подчинённой Александрой Мардановой — состоялось 28 сентября. Кроме того, все свидетели по делу допрошены, доказательная база собрана.

Марданова сотрудничает со следствием и находится под домашним арестом.

В августе она дала показания против бывшего прокурора Индустриального района Сергея Мурая, сообщив, что он участвовал в передаче ей взяток от двух предпринимателей.

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