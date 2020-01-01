Игорь Кожевников останется в СИЗО до 23 января Защита просила отправить экс-руководителя УФССП по Пермскому краю под домашний арест Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: страница Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю в Twitter

Ленинский районный суд продлил срок содержания под стражей бывшему руководителю УФССП по Пермскому краю Игорю Кожевникову до 23 января. С соответствующим ходатайством выступило следствие, мотивировав его тем, что он может влиять на свидетелей и даже скрыться.

Вместе с тем защита Кожевникова попросила отправить его под домашний арест. По словам адвоката Елены Буберман, следственные действия проводятся крайне редко, не чаще двух-трёх раз в месяц. Последнее мероприятия — очная ставка с другим обвиняемым по делу, бывшей подчинённой Александрой Мардановой, — состоялась 28 сентября. Кроме того, все свидетели по делу допрошены, доказательная база собрана.

«Содержать его под стражей нет никакого смысла», — пояснила Буберман.

Напомним, Кожевникову и Мардановой инкриминируется ряд преступлений коррупционной направленности. Кожевников вины не признаёт, Марданова сотрудничает со следствием и находится под домашним арестом.

В августе она дала показания против бывшего прокурора Индустриального района Сергея Мурая, сообщив, что он участвовал в передаче ей взяток от двух предпринимателей.

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