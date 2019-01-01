Стали известны подробности уголовного дела в отношении экс-прокурора Индустриального района Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском краевом суде при рассмотрении апелляции бывшего прокурора Индустриального района Перми Сергея Мурая были оглашены подробности уголовного дела. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Бывшему главе надзорного ведомства вменяют в вину несколько эпизодов, совершённых в разное время. По версии следствия, один эпизод произошёл в 2016 году. Сергей Мурай якобы получил взятку в 1 млн руб. наличными и ещё 1 млн руб. имуществом от руководителя ЗАО «Уралсибспецстрой» Анатолия Варламова, которого тогда обвинили в преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ).

Бизнесмен свою вину признал, заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке и был приговорён к штрафу в 400 тыс. руб. По версии следствия, решением вопроса о назначении наказания занимался сам Сергей Мурай. Он оказывал давление на подчинённых сотрудников прокуратуры и следствие МВД, чтобы бизнесмену не дали реальный срок.

Ещё два эпизода связаны с 2017 годом, когда Сергей Мурай участвовал в передаче взяток сотруднице службы судебных приставов Александре Мардановой от бизнесмена Олега Матяжа и ИП Ульянова. Показания в отношении прокурора дала Александра Марданова По версии следствия, тогда бывший руководитель службы судебных приставов Игорь Кожевников и Марданова получили взятки в сумме 550 тыс. руб. и 600 тыс. руб.

При рассмотрении апелляции Пермский краевой суд отказал бывшему прокурору в отмене решения Свердловского районного суда. Сергей Мурай настаивал на изменении меры пресечения на домашний арест.

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