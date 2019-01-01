Михаил Суслов Бывший прокурор Индустриального района Сергей Мурай обвинён в получении взятки Поделиться Поделиться Твитнуть

Сотрудники УФСБ и СКР по Пермскому краю 14 августа задержали прокурора Индустриального района Перми Сергея Мурая. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Пермского края.

Бывший прокурор Индустриального района Перми обвиняется в получении крупной взятки, а также в посредничестве во взяточничестве в крупном размере (ч. 6 ст. 290, п. «б» ч. 3 ст. 291.1, п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемый в 2016 году получил взятку не менее 2 млн руб. (один миллион наличными, один через посредников в виде имущества), угрожая гражданину привлечением членов его семьи и его самого к уголовной ответственности по более тяжкой статье и назначения наказания в виде реального лишения свободы.

Кроме того, в период с июня по август 2017 года экс-прокурор способствовал достижению соглашения между предпринимателем-взяткодателем и должностными лицами УФССП России по Пермскому краю о получении и даче взятки за незаконное обналичивание денежных средств с расчётных счетов конкретных юридических лиц в общей сумме более 40 млн руб. через депозитный счёт межрайонного отдела УФССП, а также непосредственно передал взятку в сумме 600 тыс. руб. от гражданина-взяткодателя должностным лицам УФССП России по Пермскому краю.

Речь идёт об экс-руководителе службы судебных приставов Игоре Кожевникове и его подчинённой Александре Мардановой. По версии следствия, Кожевников и Марданова в 2017 и 2018 годы получили взятки в сумме 550 тыс. руб. и 600 тыс. руб. за незаконные действия. Оба преступления расследуются в рамках одного производства. Игорь Кожевников находится в СИЗО, в июле срок его ареста был продлён.

Отмечается также, что Сергей Мурай совершил аналогичное преступление с июня 2017 года по март 2018 года. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, предъявлено обвинение.

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