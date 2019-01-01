Елена Лодыгина журналист Бывший прокурор Индустриального района не смог оспорить арест на два месяца Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд рассмотрел апелляцию экс-прокурора Индустриального района Перми Сергея Мурая и признал арест законным. Сергей Мурай останется под стражей до октября. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Напомним, Сергея Мурая арестовали 14 августа по решению Свердловского суда Перми. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, а также в посредничестве во взяточничестве в крупном размере (ч. 6 ст. 290, п. «б» ч. 3 ст. 291.1, п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемый в 2016 году получил взятку в 2 млн руб. (1 млн наличными, ещё один — через посредников в виде имущества), угрожая гражданину привлечением членов его семьи и его самого к уголовной ответственности по более тяжкой статье и назначением наказания в виде реального лишения свободы.

Ещё один эпизод касается 2017 года, когда Сергей Мурай способствовал достижению соглашения между предпринимателем-взяткодателем и должностными лицами УФССП России по Пермскому краю о получении и даче взятки за незаконное обналичивание денежных средств с расчётных счетов конкретных юридических лиц в общей сумме более 40 млн руб. через депозитный счёт межрайонного отдела УФССП, а также непосредственно передал взятку в сумме 600 тыс. руб. от гражданина-взяткодателя должностным лицам краевого управления службы судебных приставов.

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