Шесть новых трамваев «Львёнок» начали обслуживать маршрут №11 Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Шесть прибывших в конце декабря в Пермь трамваев 71-911 ЕМ «Львёнок» производства «ПК Транспортные системы» начали работать на маршруте №11. Об этом сообщил врио главы Перми Алексей Дёмкин.

При этом прибывшие в начале января три трамвая этой же модели, а также ещё шесть единиц, оставшиеся по контракту (должны прибыть в Пермь до 1 марта), будут обслуживать маршруты №6 и №7.

Напомним, поставка 15 вагонов осуществляется в рамках контракта между МУП «Пермгорэлектротранс» и ООО «ПК Транспортные системы», заключённого 2 декабря 2020 года.

Итоги конкурса на поставку были подведены в середине ноября. Единственным участником стала компания ООО «ПК «Транспортные системы», которая согласилась выполнить заказ за 705 млн руб.

Ранее с ООО «ПК «Транспортные системы» также был заключён договор на поставку девяти вагонов: одного трёхсекционного 71-934 «Лев» и восьми односекционных трамваев «Львёнок», которые с декабря 2019 года и мая 2020-го курсируют по пермским маршрутам.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.