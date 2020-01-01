В Пермь доставлены шесть трамваев «Львёнок» Ещё девять штук должны доставить до 1 марта 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Пермь прибыли все шесть трамваев 71-911 ЕМ «Львёнок» производства «ПК Транспортные системы». Все трамваи прибыли грузовым автотранспортом. Об этом сообщили в самой компании-производителе.

Прибывшие трамваи пройдут наладку, обкатку и только потом выйдут на городские маршруты. Предполагается, что они не дополнят трамвайный парк, а заменят наиболее старые вагоны.

Напомним, МУП «Пермгорэлектротранс» и ООО «ПК Транспортные системы» 2 декабря заключили контракт на поставку 15 новых односекционных трамваев модели «Львёнок». Согласно документу, производитель должен поставить до конца нынешнего года шесть вагонов, оставшиеся девять — до 1 марта 2021 года.

В вагонах должно быть установлено оборудование: навигатор, информационные табло, система учёта пассажиропотока и кондиционирования воздуха. Вагоны должны быть полностью низкопольными. Общая вместимость односекционного трамвая должна быть не менее 110 пассажиров. Также вагоны должны обладать запасом автономного хода. В них должны быть предусмотрены интерактивное управление, наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации.

Итоги конкурса на поставку были подведены в середине ноября. Единственным участником стала компания ООО «ПК «Транспортные системы», которая согласилась выполнить заказ за 705 млн руб.

Ранее с ООО «ПК «Транспортные системы» также был заключён договор на поставку девяти вагонов: один трёхсекционный 71-934 «Лев» и восемь односекционных трамваев «Львёнок», которые с декабря прошлого года и мая нынешнего курсируют по пермским маршрутам.

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