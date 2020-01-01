В Пермь прибыли ещё три односекционных трамвая «Львёнок» Новые модели планируется направить на маршруты №6, №7 и №11 Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Пермь доставлены три односекционных трамвая 71-911 ЕМ «Львёнок» производства «ПК Транспортные системы». Об этом сообщил врио главы Перми Алексей Дёмкин.

Поставка осуществлена в рамках контракта между МУП «Пермгорэлектротранс» и ООО «ПК Транспортные системы», заключённого 2 декабря 2020 года.

Всего, согласно соглашению, в Пермь должно быть доставлено 15 трамваев, шесть из них прибыли 30 декабря. Сейчас они проходят процедуру обкатки и выйдут на линии маршрутов №6, №7 и №11.

Оставшиеся по контракту шесть трамваев должны быть доставлены в Пермь до 1 марта этого года.

Отметим, что итоги конкурса на поставку были подведены в середине ноября. Единственным участником стала компания ООО «ПК «Транспортные системы», которая согласилась выполнить заказ за 705 млн руб.

Ранее с ООО «ПК «Транспортные системы» также был заключён договор на поставку девяти вагонов: одного трёхсекционного 71-934 «Лев» и восьми односекционных трамваев «Львёнок», которые с декабря 2019 года и мая 2020-го курсируют по пермским маршрутам.

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