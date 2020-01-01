Григорий Серёдкин «Парма» компенсирует владельцам абонементов несостоявшиеся домашние матчи в еврокубке Заявления на компенсацию принимаются до 31 января Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Пермский БК «Парма» компенсирует владельцам абонементов несостоявшиеся домашние матчи в рамках Кубка ФИБА Европа. Об этом сообщили в клубной пресс-службе.

Как известно, изначально групповой этап Кубка ФИБА Европа планировался в другом формате — часть матчей должна была пройти в Перми. Но позже исполкомом ФИБА решил провести групповой этап турнира в режиме антиковидного «пузыря» в Нидерландах. В связи с этим, домашние матчи «Пармы» с соперниками по группе не состоятся.

Поскольку игры в еврокубке были заложены в стоимость сезонных абонементов, клуб предлагает владельцам вездеходов компенсацию: по своим абонементам они смогут посетить перенесённый из Таллина в Пермь матч регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ с «Калевом» (12 февраля, 0+) и вернуть стоимость одной игры.

Для возврата денег необходимо заполнить специальный бланк заявления и в срок до 31 января 2021 года отправить его по электронному адресу support@parmabasket.ru.

Деньги будут возвращены до 28 февраля 2021 года на банковскую карту, которая будет указана в заявлении.

Напомним, в грядущем еврокубке команда Казиса Максвитиса стартует уже в следующий вторник, 26 января. Первый соперник — белорусский «Борисфен» (0+). Ранее пермяки одержали разгромную победу над красноярским «Енисеем» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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