Григорий Серёдкин «Парма» два раза подряд сыграет с «Калевом» в Перми

Матчи состоятся 9 и 12 февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Стали известны новые даты сразу трёх игр пермского БК «Парма». Так, пермяки сыграют перенесённый матч с таллиннским БК «Калев» 9 февраля 2021 года. Ранее игру перенесли с 4 января на неопределённую дату из-за вспышки COVID-19 в рядах «Калева».

Игра состоится на паркете УДС «Молот», несмотря на то что ранее она должна была пройти в столице Эстонии. Такое решение достигнуто по обоюдному согласию клубов.

Затем, 12 февраля, состоится матч «Парма» — «Калев». Он также пройдёт в стенах УДС «Молот».

Также была перенесена и выездная игра «Локомотив-Кубань» — «Парма» в связи с участием нашего клуба в первом туре Кубка ФИБА 2020/2021. Матчи пройдут с 26 по 29 января в Голландии, в городе Хертогенбосе.

Напомним, ранее пермяки потерпели домашнее поражение от казанского УНИКСа. Неудача с клубом из столицы Татарстана стала четвёртой подряд для команды Казиса Максвитиса в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ-2020/2021. В конце 2020 года «Парма» покинула зону плей-офф турнира и сейчас занимает десятую позицию турнирной таблицы.

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