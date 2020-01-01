Григорий Серёдкин «Парма» на выезде разгромила «Енисей» Пермяки прервали четырёхматчевую серию поражений в Единой лиге ВТБ Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Единая лига ВТБ

Пермский БК «Парма» одержал выездную победу над красноярским «Енисеем». Игра в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоялась 17 января в Красноярске на паркете ДС им. Ивана Ярыгина и завершилась со счётом 86:52 в пользу пермской команды.

К игре «Парма» подошла в полной боевой готовности. В составе команды не было травмированных игроков основы. Излечились от повреждений защитник Максим Григорьев и сербский центровой Борис Савович, не игравший ещё с осени.

Игру команды начали на равных — первая четверть прошла с небольшим преимуществом «Енисея» — 18:14. Во второй четверти преимущество было уже за «Пармой» — 38:40 в пользу гостей по итогам первой половины игры.

А вот начало второй половины матча для «Пармы» выдалось действительно качественным. За пять минут пермяки оторвались от хозяев на 12 очков. Почти каждая атака завершалась результативным броском. А хозяева быстро набрали пять фолов. Как итог — 43:64 перед финальной четвертью.

В заключительной части игры «Парма» ещё сильнее упрочила преимущество и довела дело до победы — 52:86 и «Парма» одерживает долгожданную победу в турнире и возвращается в борьбу за попадание в плей-офф Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Пармы» Эйгирдас Жукаускас. На его счету 17 очков. 16 очков набрал Марекс Мейерис. 15 очками отметился центровой Борис Савович.

Напомним, ранее пермяки потерпели четырёхматчевую серию поражений в Единой лиге ВТБ. Неудачная серия началась 17 декабря, когда команда Казиса Максвитиса с минимальной разницей уступила в УДС «Молот» «Астане» (83:84). Затем наши баскетболисты не смогли дома обыграть прямого конкурента — польскую «Зелёна Гуру». (78:85)

А 26 декабря 2020 год «Парма» завершила выездным поражением от неудачника «Евролиги» этого сезона — подмосковных «Химок» (83:103). После поражения пермяки покинули зону плей-офф «регулярки» Единой лиги ВТБ.

Начало нового года выдалось таким же неудачным, как и завершение предыдущего. 4 января из-за вспышки COVID-19 в таллиннской команде отменилась игра с «Калевом». А 9 января «Парма» потерпела обидное поражение на домашнем паркете от казанского УНИКСа — 69:76. В последний раз, до сегодняшней победы, «Парма» побеждала 12 декабря, когда на выезде обыграла белорусский «Цмоки-Минск» (78:65).

Следующий матч «Парма» проведёт 26 января. Пермяки во второй раз в своей истории выступят в еврокубке. Матч с белорусским «Борисфеном» в рамках Кубка ФИБА Европа пройдёт в нидерландском Хертогенбосе и начнётся в 22:00 по пермскому времени (0+).

Далее, 28 января, «Парму» ожидает встреча с нидерландским БК «Донар Гронинген». Начало матча также запланировано на 22:00 по пермскому времени (0+). А 29 января групповой этап еврокубка для пермяков завершится матчем с клубом «Хирос Ден Босх», также представляющим Нидерланды. Встреча стартует в 01:00 по пермскому времени (30 января, 0+).

В Единой лиге ВТБ «Парма» сыграет 1 февраля. В УДС «Молот» наша команда встретится с недавним обидчиком — подмосковными «Химками» (0+). А 9 и 12 февраля «Парму» ожидают два домашних матча подряд с одним соперником — «Калевом» из Эстонии (0+).

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