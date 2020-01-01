Григорий Серёдкин Стали известны время и даты матчей «Пармы» в еврокубке Все игры в рамках группы пройдут в нидерландском Хертогенбосе Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба ФИБА

Стали известны время и даты всех матчей пермского БК «Парма» на групповом этапе Кубка ФИБА Европа. Первый тур розыгрыша еврокубка пройдёт с 26 по 29 января 2021 года. «Парма» сыграет в городе Хертогенбос (Нидерланды).

Так, по информации клубной пресс-службы, 26 января пермяки встретятся с беларуским БК «Борисфен». Начало матча — в 22:00 по пермскому времени (0+). 28 января «Парма» сыграет с нидерландским БК «Донар Гронинген». Начало матча также запланировано на 22:00 по пермскому времени (0+).

А 29 января групповой этап для нашей команды завершится матчем с клубом «Хирос Ден Босх», также представляющим Нидерланды. Встреча стартует в 01:00 по пермскому времени (30 января, 0+).

Напомним, ранее «Парма» попала в группу из трёх команд с австрийским БК «Капфенберг Буллз» и болгарским «Балканом» из Ботевграда. Но из-за эпидемиологической ситуации в Европе группы были реорганизованы и у «Пармы» изменились соперники. Проводить розыгрыш Кубка ФИБА Европа решено в формате «пузырей», чтобы максимально обезопасить команды — все игры в рамках одной группы пройдут на одной арене.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.