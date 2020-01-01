Елена Лодыгина журналист Врио председателя гордумы не исключил проведение конкурса на пост главы Перми в онлайн-формате Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Малютин

Архив ИД «Компаньон»

Врио председателя Пермской городской думы Дмитрий Малютин не исключил, что конкурс по выбору главы Перми может пройти в формате видео-конференц-связи (ВКС). Об этом он сообщил 19 января во время заседания думского комитета по местному самоуправлению и регламенту.

«Нет жёсткой привязки, в каком формате будет проводиться конкурсная комиссия. Сбор документов будет продолжаться до 1 марта 2021 года. Время покажет, и проведение конкурса в режиме ВКС не исключено, и такой формат может быть определён», — пояснил Дмитрий Малютин.

При этом он добавил, что выступает «за публичную открытость этого важного мероприятия».

На сайте думы опубликован проект решения о проведении конкурса по отбору главы города. Он предполагает проведение конкурса 18 марта в 15:00. Подать заявку можно со 2 февраля до 17:00 4 марта. Депутаты гордумы должны рассмотреть документ на пленарном заседании 26 января.

Напомним, в конце декабря Дмитрий Самойлов покинул пост главы Перми и перешёл на работу в краевое правительство. Врио главы города назначен бывший депутат гордумы и экс-гендиректор АО «ПЗСП» Алексей Дёмкин.

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