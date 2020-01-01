Конкурс по выборам главы Перми пройдёт 18 марта Подать заявку можно до 4 марта Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

На сайте Пермской городской думы опубликован проект решения о проведении конкурса по отбору главы Перми. Он предполагает проведение конкурса 18 марта в 15:00. Подать заявку можно со 2 февраля до 17:00 4 марта.

Напомним, в конце декабря Дмитрий Самойлов, занимавший пост главы Перми с 2014 года, перешёл на работу в краевое правительство. Врио главы города назначен бывший депутат гордумы и экс-гендиректор АО «ПЗСП» Алексей Дёмкин.

Предполагается, что гордума рассмотрит документ на январском заседании.

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