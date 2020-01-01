Елена Синица Гордума назначила и. о. главы города Перми Алексея Дёмкина Также депутаты приняли отставку Дмитрия Самойлова Поделиться Поделиться Твитнуть

Алексей Дёмкин

Константин Долгановский

Во вторник, 15 декабря, Пермская городская дума приняла отставку главы Перми Дмитрия Самойлова, а затем утвердила в качестве и. о. Алексея Дёмкина, который вступает в должность с 16 декабря. Эти решения депутаты поддержали практически единогласно. Воздержался лишь один депутат.

Напомним, эту рокировку планировалось осуществить ещё в конце ноября, но тогда Дмитрий Самойлов отозвал своё заявление, так как Алексей Дёмкин якобы не получил согласование на всех уровнях.

По информации «Нового компаньона», Дмитрий Самойлов в ближайшее время может быть назначен вице-премьером краевого правительства по вопросам образования, культуры и спорта. Ранее этот пост занимал Антон Клепиков, который не вошёл в новый состав правительства.

Конкурс по выбору главы Перми будет объявлен в январе 2021 года.

Дмитрий Самойлов занимал пост главы города с 2016 года. Алексей Дёмкин с декабря 2017 годы был гендиректором АО «ПЗСП», а с сентября 2016 года был депутатом гордумы. С 30 ноября 2020 года работал заместителем главы администрации Перми.

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