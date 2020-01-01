Елена Синица
Гордума назначила и. о. главы города Перми Алексея Дёмкина
Также депутаты приняли отставку Дмитрия Самойлова
Во вторник, 15 декабря, Пермская городская дума приняла отставку главы Перми Дмитрия Самойлова, а затем утвердила в качестве и. о. Алексея Дёмкина, который вступает в должность с 16 декабря. Эти решения депутаты поддержали практически единогласно. Воздержался лишь один депутат.
Напомним, эту рокировку планировалось осуществить ещё в конце ноября, но тогда Дмитрий Самойлов отозвал своё заявление, так как Алексей Дёмкин якобы не получил согласование на всех уровнях.
По информации «Нового компаньона», Дмитрий Самойлов в ближайшее время может быть назначен вице-премьером краевого правительства по вопросам образования, культуры и спорта. Ранее этот пост занимал Антон Клепиков, который не вошёл в новый состав правительства.
Конкурс по выбору главы Перми будет объявлен в январе 2021 года.
Дмитрий Самойлов занимал пост главы города с 2016 года. Алексей Дёмкин с декабря 2017 годы был гендиректором АО «ПЗСП», а с сентября 2016 года был депутатом гордумы. С 30 ноября 2020 года работал заместителем главы администрации Перми.
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