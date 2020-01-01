Дмитрий Самойлов написал заявление о сложении полномочий главы Перми Депутаты гордумы рассмотрят его сегодня и назначат и. о. главы администрации Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщил «Новому компаньону» источник в мэрии, глава Перми Дмитрий Самойлов написал заявление об отставке. Пермская городская дума должна рассмотреть его сегодня на очередном заседании.

Депутаты гордумы 15 декабря включили вопрос об отставке Самойлова в повестку заседания. Предполагается, что и. о. главы города назначат первого заместителя главы администрации Алексея Дёмкина.

Эту рокировку планировалось осуществить ещё в конце ноября, но тогда Дмитрий Самойлов отозвал своё заявление, так как Алексей Дёмкин якобы не получил согласование на всех уровнях.

По информации «Нового компаньона», Дмитрий Самойлов в ближайшее время может быть назначен вице-премьером краевого правительства по вопросам образования, культуры и спорта. Ранее этот пост занимал Антон Клепиков, который не вошёл в новый состав правительства.





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