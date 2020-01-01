В Прикамье с начала вакцинации от COVID-19 полностью привиты 912 человек Первый компонент из двух необходимых поставили 3 тыс. жителей Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, к 13 января на территории Пермского края вакциной «Спутник V» от коронавируса привито 3043 человека. При этом пока только 912 из них привиты двумя компонентами (для полноценной вакцинации человеку необходимо поставить две дозы препарата спустя время).

По состоянию на 13 января, в регион поставлено 8,5 тыс. доз вакцины. В ближайшие недели ожидается поставка партии в 108 тыс. доз.

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