Елена Лодыгина журналист В новогодние праздники прививку от COVID-19 в Перми добровольно поставили 140 человек Для иммунизации пермяков пока выделено 1,9 тыс. доз Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Перми началась массовая иммунизация населения от коронавируса. За два дня в клинической больнице Свердловского района, городских поликлиниках №4 и №5, а также в клинической поликлинике Перми были привиты 140 человек. Об этом сообщает краевое министерство здравоохранения.

С 11 января прививки от COVID-19 начали делать в городской поликлинике №7, городской больнице №6, а также в поликлиниках клинической больницы им. Гринберга. С 12 января прививки будут делать и в городской поликлинике №2.

Всего на вакцинацию жителей, прикреплённых к данным восьми медучреждениям, выделено 1900 доз двукомпонентной вакцины для иммунизации 1900 человек. При этом записаться на иммунизацию можно по телефонам регистратур этих медучреждений или на сайтах «Госуслуги» и k-vrachu-ru.

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