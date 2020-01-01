Елена Лодыгина журналист Вакцинировать от коронавируса будут и переболевших В Перми прививки будут ставить и тем, у кого был коронавирус более шести месяцев назад Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Как стало известно «Новому компаньону», прививки будут делать и тем, кто уже переболел новой коронавирусной инфекцией. Как пояснил медицинский работник в одной из городских поликлиник, где начали процедуру вакцинации населения, для этого с момента заболевания коронавирусом до вакцинации должно пройти не меньше шести месяцев. В связи с чем в листе опроса пациента перед прививкой введена соответствующая графа «болел COVID-19». Если выясняется, что пациент переболел коронавирусом, в графе указывается месяц и год, когда протекало заболевание. Также врач на приёме уточняет, в какой форме проходило заболевание: лёгкой бессимптомной, или в тяжёлой.

«Спустя несколько месяцев после перенесённого заболевания количество антител к коронавирусу в организме человека снижается, а значит, появляется риск заразиться коронавирусом повторно», — пояснил «Новому компаньону» один из медицинских работников.

Отметим, ранее эксперты не исключали, что после перенесённого COVID-19 у человека сохраняется так называемый Т-клеточный иммунитет, который продолжает защищать организм, но в широкой клинической практике тесты на Т-клеточный иммунитет сейчас не применяются, поэтому точных данных о сохранении Т-клеточного иммунитета у переболевших коронавирусом нет.

Напомним, в Перми началась массовая вакцинация населения от коронавируса. За два дня в клинической больнице Свердловского района, городских поликлиниках №4 и №5, а также в клинической поликлинике Перми были привиты 140 человек. С 11 января прививки от COVID-19 начали делать в городской поликлинике №7, городской больнице №6, а также в поликлиниках клинической больницы им. Гринберга. С 12 января прививки делают и в городской поликлинике №2.





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