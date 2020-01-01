Григорий Серёдкин «Молот-Прикамье» начал год с поражения Пермяки на выезде уступили петербургскому «Динамо» Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ХК "Молот-Прикамье"

Пермский ХК «Молот-Прикамье» начал 2021 год с поражения. Команда Александра Агеева на выезде уступила петербургскому «Динамо» со счётом 2:0. Игра состоялась вечером 5 января в Санкт-Петербурге на льду СК «Юбилейный».

Предматчевые расклады были в пользу хозяев. «Динамо» занимало 10-е место турнирной таблицы. Клуб ведёт борьбу за высокие места и сохранение места в зоне плей-офф. «Молот» традиционно разместился на предпоследней строчке таблицы «регулярки».

Как и в прошлом матче, пермяки быстро пропустили гол. Счёт на пятой минуте встречи открыл нападающий петербуржцев Алексей Кручинин. Вторая треть матча прошла при равной игре, но забитых голов не принесла. А в финальном периоде пермяки остались в меньшинстве и пропустили ещё одну шайбу. Отличился всё тот же Кручинин.

В результате — 2:0. «Молот» терпит уже пятое подряд поражение в основное время матча в регулярном чемпионате ВХЛ.

Александр Агеев, главный тренер ХК «Молот-Прикамье»:

— Тяжело выиграть с нулём реализации, не хватило завершающего броска. В целом к команде претензий нет, игроки хотели, игра давалась. Играли уверенно с серьёзным соперником, перебросали, и концовка получилась. Чуть-чуть не дожали, двигаемся дальше.

После игры пермяки остались на 25-й строчке турнирной таблицы, имея в активе 23 очка. Отрыв от последнего места, на котором разместилась «Ижсталь», — пять очков. До 24-го места, где расположился воронежский «Буран», — три очка.

«Динамовцы» благодаря победе в основное время и плотности турнирной таблицы временно забрались на шестую строчку регулярного чемпионата.

Напомним, в последней игре 2020 года «Молот» по схожему сценарию уступил дома тюменскому «Рубину» (0:1). Пермяки пропустили в самом старте матча и не смогли отыграться на протяжении всех трёх периодов. Матчу в Перми предшествовали три поражения подряд в основное время в рамках выездной серии — от казанского «Барса» (1:4), от тольяттинской «Лады» (0:3) и от самарского ЦСК ВВС (2:3).

Следующей игрой «Молот» продолжит четырёхматчевую выездную серию. Завтра, 7 января, наши хоккеисты сыграют с другой петербургской командой — ХК «СКА-Нева». Начало встречи — в 19:00 по пермскому времени (0+). В текущем сезоне ВХЛ пермяки и армейцы ещё не встречались.

9 января «Молот» отправится в Ижевск, где сыграет с соседом по турнирной таблице — «Ижсталью» (0+). А 11 января пермский клуб завершит выездную серию игрой с алметьевским «Нефтяником» — одним из лидеров ВХЛ (0+).

Добавим, что в канун Нового года состав «молотобойцев» пополнили три новичка — это форвард Александр Ремов, защитник «Северстали» Антон Сизов и молодой голкипер из «АК-59» Глеб Макин.

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