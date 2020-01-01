Мария Сыропятова
Победителем аукциона на монтаж подсветки на Комсомольском проспекте признана компания из Свердловской области
Стоимость работ оценена в 146,2 млн руб.
Победителем аукциона на монтаж подсветки на части домов Комсомольского проспекта признано ООО «СТК «МТ Электро» из Екатеринбурга. Протокол подведения итогов аукциона опубликован на портале госзакупок.
В результате торгов цена закупки была снижена на 20,8 млн руб., контракт должен быть заключён на 146,2 млн руб. Начальная цена торгов составляла 167 млн руб.
Помимо ООО «СТК «МТ Электро» в аукционе принимали участие ещё две компании: ООО «Промнасосинжиниринг-сервис» и ООО «Стройреставрация» были признаны не соответствующими требованиям.
Во вторник, 29 декабря, УФАС по Пермскому краю признало жалобу другой компании — ООО «Порфира» — на некорректность требований в аукционной документации необоснованной.
Напомним, что в ней заявитель указывал, что в требованиях к подрядчику нет информации о наличии лицензии федерального Минкульта для выполнения работ на объектах культурного наследия. Кроме того, в жалобе указывалось на непрозрачность процедуры предоставления образцов светотехнического оборудования, а также на завышенный размер обеспечения исполнения контракта. Он установлен как 10% от начальной цены аукциона: 16 млн руб. из 167 млн руб.
В техзадании указывается, что работы должны проводиться «с учётом запланированных и выполняемых работ по капитальному ремонту Комсомольского проспекта и с учётом выполняемых работ по обеспечению архитектурной подсветкой фасадов зданий на Комсомольском проспекте». Срок выполнения работ — до 15 октября 2022 года.
В департаменте дорог и благоустройства администрации Перми «Новому компаньону» пояснили, что аукцион объявлен на выполнение работ по части зданий на Комсомольском проспекте, на которые сформирован полный пакет документов.
Среди них — кафедральный собор Спасо-Преображенского монастыря и Архиерейский дом, которые являются памятниками градостроительства и архитектуры федерального значения, а также храм-часовня святителя Стефана Великопермского и здания на Комсомольском проспекте, 26, 49 и 67, которые являются объектами культурного наследия.
В департаменте дорог и транспорта пояснили, что общая стоимость работ по монтажу архитектурной подсветки и праздничной иллюминации на проспекте оценивается в 781 млн руб. При этом летом 2020 года уже был проведён аукцион на часть работ по монтажу праздничной иллюминации проспекта. Контракт на 143 млн руб. по итогам торгов был заключён с компанией из Свердловской области. Заявка ООО «СТК «МТ Электро» была единственной поданной для участия в аукционе.
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