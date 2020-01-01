Мария Сыропятова Победителем аукциона на монтаж подсветки на Комсомольском проспекте признана компания из Свердловской области Стоимость работ оценена в 146,2 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Комсомольский проспект

Константин Долгановский

Победителем аукциона на монтаж подсветки на части домов Комсомольского проспекта признано ООО «СТК «МТ Электро» из Екатеринбурга. Протокол подведения итогов аукциона опубликован на портале госзакупок.

В результате торгов цена закупки была снижена на 20,8 млн руб., контракт должен быть заключён на 146,2 млн руб. Начальная цена торгов составляла 167 млн руб.

Помимо ООО «СТК «МТ Электро» в аукционе принимали участие ещё две компании: ООО «Промнасосинжиниринг-сервис» и ООО «Стройреставрация» были признаны не соответствующими требованиям.

Во вторник, 29 декабря, УФАС по Пермскому краю признало жалобу другой компании — ООО «Порфира» — на некорректность требований в аукционной документации необоснованной.

Напомним, что в ней заявитель указывал, что в требованиях к подрядчику нет информации о наличии лицензии федерального Минкульта для выполнения работ на объектах культурного наследия. Кроме того, в жалобе указывалось на непрозрачность процедуры предоставления образцов светотехнического оборудования, а также на завышенный размер обеспечения исполнения контракта. Он установлен как 10% от начальной цены аукциона: 16 млн руб. из 167 млн руб.

В техзадании указывается, что работы должны проводиться «с учётом запланированных и выполняемых работ по капитальному ремонту Комсомольского проспекта и с учётом выполняемых работ по обеспечению архитектурной подсветкой фасадов зданий на Комсомольском проспекте». Срок выполнения работ — до 15 октября 2022 года.

В департаменте дорог и благоустройства администрации Перми «Новому компаньону» пояснили, что аукцион объявлен на выполнение работ по части зданий на Комсомольском проспекте, на которые сформирован полный пакет документов.

Среди них — кафедральный собор Спасо-Преображенского монастыря и Архиерейский дом, которые являются памятниками градостроительства и архитектуры федерального значения, а также храм-часовня святителя Стефана Великопермского и здания на Комсомольском проспекте, 26, 49 и 67, которые являются объектами культурного наследия.

В департаменте дорог и транспорта пояснили, что общая стоимость работ по монтажу архитектурной подсветки и праздничной иллюминации на проспекте оценивается в 781 млн руб. При этом летом 2020 года уже был проведён аукцион на часть работ по монтажу праздничной иллюминации проспекта. Контракт на 143 млн руб. по итогам торгов был заключён с компанией из Свердловской области. Заявка ООО «СТК «МТ Электро» была единственной поданной для участия в аукционе.

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