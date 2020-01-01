Мария Сыропятова На подсветку фасадов на Компросе потратят ещё 167 млн руб. Подсветка коснётся 23 зданий Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: прокуратура Пермского края

Администрация Перми объявила торги на монтаж подсветки на Комсомольском проспекте. Данные опубликованы на портале госзакупок. Начальная стоимость аукциона составляет 167 млн руб.

В департаменте дорог и благоустройства мэрии «Новому компаньону» пояснили, что аукцион объявлен на выполнение работ по части зданий на Комсомольском проспекте, на которые сформирован полный пакет документов. Согласно нему, среди них здания по адресам Комсомольский проспект, 3, 4, 6, 8, 10, 16, 17, 18, 24, 26, 27, 30, 32, 31, 31а, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 44 и 45.

В техническом задании указывается, что работы должны проводиться «с учётом запланированных и выполняемых работ по капитальному ремонту Комсомольского проспекта и с учётом выполняемых работ по обеспечению архитектурной подсветкой фасадов зданий на Комсомольском проспекте». Срок выполнения работ — до 15 октября 2022 года.

Среди прочего подрядчик должен смонтировать 6,6 тыс. м трасс кабеля, 26 щитов для подключения освещения, 3,8 тыс. светильников, а также установить 751 блок питания для оборудования.

В департаменте дорог и транспорта также пояснили, что общая стоимость работ по монтажу архитектурной подсветки и праздничной иллюминации на Комсомольском проспекте оценивается в 781 млн руб. При этом летом 2020 года уже был проведён аукцион на часть работ по монтажу праздничной иллюминации на Комсомольском проспекте. Контракт на 143 млн руб. по итогам торгов был заключён с компанией из Свердловской области. Заявка ООО «СТК «МТ Электро» была единственной поданной для участия в аукционе.

Напомним, ранее аналогичную оценку стоимости работ по установке освещения на Комсомольском проспекте озвучивал замглавы Перми Анатолий Дашкевич. Монтаж архитектурной подсветки осуществляется в соответствии с мастер-планом, разработанным МКУ «Институт территориального планирования». Комплексная реконструкция Комсомольского проспекта — это часть подготовки к 300-летнему юбилею Перми в 2023 году.

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