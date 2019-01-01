Мария Сыропятова Подсветку Комсомольского проспекта в Перми оценили в 781 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми вышла в Пермскую городскую думу с проектом архитектурной и праздничной подсветки Комсомольского проспекта. По словам замглавы администрации Анатолия Дашкевича, общий объём финансирования составит 781 млн руб. На эти средства предполагается закупить светотехническое оборудование и подключить его к системам электроснабжения на 78 зданиях, а также обеспечить праздничное освещение на 179 столбах. Конкурсные процедуры администрация Перми собирается запустить уже в 2020 году.

Комитет по городскому хозяйству вынес проект на обсуждение Пермской городской думы. Но с существенной оговоркой — о проведении конкурсных процедур после выполнения администрацией Перми ряда рекомендаций.

Сомнения депутатов вызвали, прежде всего, отсутствие документов о согласии собственников зданий на установку, размещение и использование оборудования на безвозмездной основе. Кроме того, к проекту не был приложен расчёт затрат городского бюджета на содержание и ремонт оборудования. На комитете были озвучены только примерные цифры: расходы на электроэнергию составят 4,6 млн руб. в год, а затраты на содержание и ремонт — 12,3 млн руб.

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