Сергей Онорин корреспондент Капитальное преображение Как обновится Комсомольский проспект к 300-летию Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Матвей Любимов

Курс на опережение

Краевая столица в 2023 году отметит свой юбилей. Одним из ключевых проектов подготовки к этому историческому событию является комплексное благоустройство центральной части города — Комсомольского проспекта.

Как поясняет начальник департамента ЖКХ администрации Перми Александр Власов, преображение Компроса стартовало в прошлом году.

«Комплексное благоустройство Компроса включает в себя поэтапную реконструкцию бульвара и капитальный ремонт домов. Зону для прогулок и тротуарную часть с парковками, остановками и заездными карманами для общественного транспорта приводит в порядок администрация города. В работы по капитальному ремонту домов входит обновление облицовки, обустройство входных групп, замена окон и дверей в подъездах, ремонт балконов, цоколя и отмостки. Кроме того, ведётся замена кровли. На территории дворов это укладка асфальтобетонного покрытия, установка новых бортовых камней, озеленение и другие благоустроительные работы», — поясняет Александр Власов.

По его словам, в Перми уже несколько лет подряд благодаря федеральному финансированию реализуется программа «Формирование современной городской среды». Эта программа является уникальной возможностью для комплексного благоустройства дворов. В настоящее время большинство дворовых территорий в городе отремонтировали и привели в порядок. В части территорий общие работы синхронизируются и проводятся в один год с фасадными.

В 2019 году стартовал ремонт жилых домов на Комсомольском проспекте, 3, 10, 85 и 87, а также на ул. Краснова, 28. В этом году ремонт затронул ещё 13 домов, из них три (на Комсомольском проспекте, 47, 55, 58) формируют взносы на капремонт на специальном счёте, а 10 жилых зданий (на Комсомольском проспекте, 7, 14, 30, 36, 40, 41, 44, 52, 56 и на ул. Краснова, 26) — на «котловом». На сегодняшний день ремонтные работы в семи «котловиках» уже завершились.

Помимо этого, на 90% выполнены работы на фасадах зданий на Комсомольском проспекте, 14, 52 и 56. Параллельно по этим адресам завершаются работы по капитальному ремонту фундаментов и некоторых крыш.

Дмитрий Баранов, генеральный директор Фонда капремонта в Пермском крае:

— Ремонт многоквартирных домов на Комсомольском проспекте финансируется за счёт городского бюджета, поэтому по плану выполняемых работ он привязывается к нему. В прошлом году финансирование предусматривало ремонт фасадов двух домов — мы сделали в четырёх. В этом году в плане — ремонт восьми фасадов. Краевой Фонд капремонта планирует завершить работы как минимум по 10 адресам. При этом стоит отметить, что многие дома не ремонтировались десятилетиями. Это требует дополнительного обследования и временных затрат. Капремонт фасада относится к сезонным видам работ, и его проведение возможно только при плюсовой температуре воздуха, а также при отсутствии осадков. Несмотря на это, на сегодняшний день мы идём на опережение установленного графика.

Предварительная стоимость ремонта жилых зданий на Комсомольском проспекте составит порядка 1,5 млрд руб.

Константин Долгановский

Вернуть красоту и исторический облик

В августе этого года в рамках рабочего выезда в Ленинский район Перми врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин проинспектировал ход работ по капитальному ремонту Комсомольского проспекта.

«Ленинский район — это исторический центр города, точка притяжения всех жителей Перми и Пермского края. Важно привести его в порядок к юбилею столицы Прикамья. Один из таких проектов — масштабная реконструкция Комсомольского проспекта. Радует, что в преображении задействованы не только общественные пространства, но и дома. Внешний вид многих из них не менялся десятки лет. За это время фасады обветшали, некоторые стали аварийными. Задача города и края — вернуть Компросу первоначальную красоту и уникальный исторический облик», — отметил Дмитрий Махонин.

Еженедельно ход работ на Комсомольском проспекте инспектируют специалисты департамента ЖКХ администрации Перми и краевого Фонда капитального ремонта. На прошлой неделе специалисты фонда провели проверку хода работ на объектах, которые формируют средства на капитальный ремонт на общем счёте. Проверка домов началась с Комсомольского проспекта, 36.

«Сейчас заканчиваем работы со стороны двора и переходим на главный фасад, где нам предстоит отбить старую штукатурку, отшпаклевать, отштукатурить и покрасить стены, а также осуществить разборку балконов со стороны Компроса. Самая большая проблема, с которой нам пришлось столкнуться с начала работ, — это погода. Был период, когда дожди выбили нас из рабочей колеи на полторы недели. В работе мы используем строительные материалы высокого качества, на штукатурке и краске средств не экономим, ответственно относимся к этому. К работам на этом объекте приступили 1 июля. К плановому сроку, намеченному на 30 сентября, управимся в полном объёме», — говорит начальник строительного участка подрядной организации «ДСТ-Строй» Виталий Моисеенко.

Кстати, компания «ДСТ-Строй» является подрядчиком на пяти объектах Комсомольского проспекта, её рабочие делают ремонт в домах №30, 36, 40 и 44, а также на ул. Краснова, 26. На каждом объекте в будние дни задействуются шесть—восемь рабочих, которые уже доказали, что они большие мастера своего дела. Завершить работу в срок для них — дело чести. Вовсю кипела работа и на Комсомольском проспекте, 40 и 44, в доме на ул. Краснова, 26, который торцом выходит на Комсомольский проспект.

«Живу в доме напротив Горьковского сада 24 года. Его построили ещё в 1959 году. Многие старожилы, получившие здесь квартиры много лет назад, до сих пор радуются той красоте, которой мы окружены. На моей памяти в нашей пятиэтажке никогда не проводился капитальный ремонт, её износ сейчас даёт о себе знать. И вот мы наконец-то дожили до ремонта нашего дома! Очень довольны подрядчиком, рабочие которого работают с восьми утра и до позднего вечера не покладая рук», — делится жительница дома №26 на ул. Краснова Галина Эпова.

Михаил Плеханов, заслуженный строитель Российской Федерации, считает, что проспект нуждался в работах по приведению в порядок жилых домов ещё с середины 1970-х годов. Некоторые его здания построили аж в начале 1950-х годов, а любое строение спустя годы требует восстановления. Особенно это касается домов с бессвайным основанием, стоящих на ленточных фундаментах. Именно такая технология использовалась в первые годы застройки Комсомольского проспекта, где грунтовые воды были на глубине всего 10—12 м. С годами они поднялись к поверхности, в результате чего существующие ленточные фундаменты периодически вибрируют, в таких домах образуются зоны с трещинами.

Дальнейший маршрут рейда прошёл через Комсомольский проспект, 41, где проверяющие осмотрели отремонтированный фасад и фундамент, установленные новые входные группы. Здесь также заменили окна и двери в подъездах, отремонтировали балконные плиты, выполнили оштукатуривание и окраску фасада, гранитным камнем выложили цоколь, а также залили новую отмостку. Красивый вид дома можно было увидеть и по следующему адресу — на Компросе, 52.

«После того как рабочие отбили старую штукатурку до кирпича на главном и боковом фасадах, они приступили к обработке участков стен от грибка и плесени, отгрунтовали основание. После этого провели штукатурку по сетке, нанесли декоративное покрытие и покрасили стены», — пояснил очерёдность выполнения работ ведущий инженер ООО «Спецсервис», подрядчик Фонда капитального ремонта Дмитрий Федоров.

Юлия Потеряхина, начальник отдела архитектуры департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми:

— Все работы по ремонту фасадов на Комсомольском проспекте проводятся во взаимодействии нашего ведомства, департамента ЖКХ и краевого Фонда капремонта. В рабочем порядке мы выезжаем с подрядчиком на место, обсуждаем предварительные выкрасы элементов, колеров, и после нашего согласования всех цветовых решений элементов фасадов производится окраска их стен. На текущий момент ни к подрядчикам, ни к заказчикам у нас претензий нет.

Как отметила Юлия Потеряхина, первый опыт преобразования домов в цветовой гамме на одной из центральных улиц города уже был успешно реализован. В 2012 году отремонтировали фасады нескольких домов на участке ул. Ленина от площади Гайдара до ул. Крисанова.

«По итогам проверки мы остались довольны увиденным. Все работы по капитальному ремонту проводятся с соблюдением всех строительных норм и в строгом соответствии с проектом. При этом хочется напомнить, что на них предусматривается гарантийный срок. Он составляет пять лет. Если в течение этого времени возникает гарантийный случай, следует незамедлительно обращаться в краевой Фонд капстроительства», — резюмирует Дмитрий Баранов.

К 300-летию Перми планируется отремонтировать 77 многоквартирных домов, расположенных на Комсомольском проспекте, улицах Героев Хасана, Луначарского, Краснова и Сибирской. Предварительная стоимость ремонта жилых зданий составит порядка 1,5 млрд руб. При этом ремонт фасадов домов финансируется из городского бюджета. На эти цели выделяется около 1 млрд руб.

Рывок к эффективности

Всего в рамках реализации региональной программы с 2015 года фондом в Прикамье были капитально отремонтированы 1300 многоквартирных домов на общую сумму 3 млрд руб. Сейчас ремонтные работы ведутся в 588 многоквартирных домах региона. В них выполняются 1236 видов работ, ещё по 433 разрабатывается проектно-сметная документация.

«В период 2015—2017 годов уровень проведения работ по капремонту в Прикамье был крайне низким. За трёхлетку на оплату выполненных работ фонд направил около 366 млн руб., собранных за счёт взносов собственников. При этом в 2018 году удалось резко переломить процент выполненных работ в большую сторону. На оплату услуг фондом было направлено более 900 млн руб. Это в три раза больше, чем за предыдущие три года работы, вместе взятые. В 2019 году краевой фонд вышел на показатель в 1,7 млрд руб. при уровне собираемости 1,9 млрд руб. Другими словами, в прошлом году фонд впервые за пять последних лет обеспечил выполнение объёма работ, который практически соответствует собранным им средствам», — рассказал Дмитрий Баранов.

За 2020 год фонд уже направил на оплату услуг более 978 млн руб. В настоящее время работы ведутся с финансированием в 2,6 млрд руб. Также проходят торги на проведение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту на 730 млн руб.

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