Сергей Оноринкорреспондент
Капитальное преображение
Как обновится Комсомольский проспект к
Курс на опережение
Краевая столица в 2023 году отметит свой юбилей. Одним из ключевых проектов подготовки к этому историческому событию является комплексное благоустройство центральной части города — Комсомольского проспекта.
Как поясняет начальник департамента ЖКХ администрации Перми Александр Власов, преображение Компроса стартовало в прошлом году.
«Комплексное благоустройство Компроса включает в себя поэтапную реконструкцию бульвара и капитальный ремонт домов. Зону для прогулок и тротуарную часть с парковками, остановками и заездными карманами для общественного транспорта приводит в порядок администрация города. В работы по капитальному ремонту домов входит обновление облицовки, обустройство входных групп, замена окон и дверей в подъездах, ремонт балконов, цоколя и отмостки. Кроме того, ведётся замена кровли. На территории дворов это укладка асфальтобетонного покрытия, установка новых бортовых камней, озеленение и другие благоустроительные работы», — поясняет Александр Власов.
По его словам, в Перми уже несколько лет подряд благодаря федеральному финансированию реализуется программа «Формирование современной городской среды». Эта программа является уникальной возможностью для комплексного благоустройства дворов. В настоящее время большинство дворовых территорий в городе отремонтировали и привели в порядок. В части территорий общие работы синхронизируются и проводятся в один год с фасадными.
В 2019 году стартовал ремонт жилых домов на Комсомольском проспекте, 3, 10, 85 и 87, а также на ул. Краснова, 28. В этом году ремонт затронул ещё 13 домов, из них три (на Комсомольском проспекте, 47, 55, 58) формируют взносы на капремонт на специальном счёте, а 10 жилых зданий (на Комсомольском проспекте, 7, 14, 30, 36, 40, 41, 44, 52, 56 и на ул. Краснова, 26) — на «котловом». На сегодняшний день ремонтные работы в семи «котловиках» уже завершились.
Помимо этого, на 90% выполнены работы на фасадах зданий на Комсомольском проспекте, 14, 52 и 56. Параллельно по этим адресам завершаются работы по капитальному ремонту фундаментов и некоторых крыш.
Дмитрий Баранов, генеральный директор Фонда капремонта в Пермском крае:
— Ремонт многоквартирных домов на Комсомольском проспекте финансируется за счёт городского бюджета, поэтому по плану выполняемых работ он привязывается к нему. В прошлом году финансирование предусматривало ремонт фасадов двух домов — мы сделали в четырёх. В этом году в плане — ремонт восьми фасадов. Краевой Фонд капремонта планирует завершить работы как минимум по 10 адресам. При этом стоит отметить, что многие дома не ремонтировались десятилетиями. Это требует дополнительного обследования и временных затрат. Капремонт фасада относится к сезонным видам работ, и его проведение возможно только при плюсовой температуре воздуха, а также при отсутствии осадков. Несмотря на это, на сегодняшний день мы идём на опережение установленного графика.
Вернуть красоту и исторический облик
В августе этого года в рамках рабочего выезда в Ленинский район Перми врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин проинспектировал ход работ по капитальному ремонту Комсомольского проспекта.
«Ленинский район — это исторический центр города, точка притяжения всех жителей Перми и Пермского края. Важно привести его в порядок к юбилею столицы Прикамья. Один из таких проектов — масштабная реконструкция Комсомольского проспекта. Радует, что в преображении задействованы не только общественные пространства, но и дома. Внешний вид многих из них не менялся десятки лет. За это время фасады обветшали, некоторые стали аварийными. Задача города и края — вернуть Компросу первоначальную красоту и уникальный исторический облик», — отметил Дмитрий Махонин.
Еженедельно ход работ на Комсомольском проспекте инспектируют специалисты департамента ЖКХ администрации Перми и краевого Фонда капитального ремонта. На прошлой неделе специалисты фонда провели проверку хода работ на объектах, которые формируют средства на капитальный ремонт на общем счёте. Проверка домов началась с Комсомольского проспекта, 36.
«Сейчас заканчиваем работы со стороны двора и переходим на главный фасад, где нам предстоит отбить старую штукатурку, отшпаклевать, отштукатурить и покрасить стены, а также осуществить разборку балконов со стороны Компроса. Самая большая проблема, с которой нам пришлось столкнуться с начала работ, — это погода. Был период, когда дожди выбили нас из рабочей колеи на полторы недели. В работе мы используем строительные материалы высокого качества, на штукатурке и краске средств не экономим, ответственно относимся к этому. К работам на этом объекте приступили 1 июля. К плановому сроку, намеченному на 30 сентября, управимся в полном объёме», — говорит начальник строительного участка подрядной организации «ДСТ-Строй» Виталий Моисеенко.
Кстати, компания «ДСТ-Строй» является подрядчиком на пяти объектах Комсомольского проспекта, её рабочие делают ремонт в домах №30, 36, 40 и 44, а также на ул. Краснова, 26. На каждом объекте в будние дни задействуются шесть—восемь рабочих, которые уже доказали, что они большие мастера своего дела. Завершить работу в срок для них — дело чести. Вовсю кипела работа и на Комсомольском проспекте, 40 и 44, в доме на ул. Краснова, 26, который торцом выходит на Комсомольский проспект.
«Живу в доме напротив Горьковского сада 24 года. Его построили ещё в 1959 году. Многие старожилы, получившие здесь квартиры много лет назад, до сих пор радуются той красоте, которой мы окружены. На моей памяти в нашей пятиэтажке никогда не проводился капитальный ремонт, её износ сейчас даёт о себе знать. И вот мы наконец-то дожили до ремонта нашего дома! Очень довольны подрядчиком, рабочие которого работают с восьми утра и до позднего вечера не покладая рук», — делится жительница дома №26 на ул. Краснова Галина Эпова.
Михаил Плеханов, заслуженный строитель Российской Федерации, считает, что проспект нуждался в работах по приведению в порядок жилых домов ещё с середины 1970-х годов. Некоторые его здания построили аж в начале 1950-х годов, а любое строение спустя годы требует восстановления. Особенно это касается домов с бессвайным основанием, стоящих на ленточных фундаментах. Именно такая технология использовалась в первые годы застройки Комсомольского проспекта, где грунтовые воды были на глубине всего 10—12 м. С годами они поднялись к поверхности, в результате чего существующие ленточные фундаменты периодически вибрируют, в таких домах образуются зоны с трещинами.
Дальнейший маршрут рейда прошёл через Комсомольский проспект, 41, где проверяющие осмотрели отремонтированный фасад и фундамент, установленные новые входные группы. Здесь также заменили окна и двери в подъездах, отремонтировали балконные плиты, выполнили оштукатуривание и окраску фасада, гранитным камнем выложили цоколь, а также залили новую отмостку. Красивый вид дома можно было увидеть и по следующему адресу — на Компросе, 52.
«После того как рабочие отбили старую штукатурку до кирпича на главном и боковом фасадах, они приступили к обработке участков стен от грибка и плесени, отгрунтовали основание. После этого провели штукатурку по сетке, нанесли декоративное покрытие и покрасили стены», — пояснил очерёдность выполнения работ ведущий инженер ООО «Спецсервис», подрядчик Фонда капитального ремонта Дмитрий Федоров.
Юлия Потеряхина, начальник отдела архитектуры департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми:
— Все работы по ремонту фасадов на Комсомольском проспекте проводятся во взаимодействии нашего ведомства, департамента ЖКХ и краевого Фонда капремонта. В рабочем порядке мы выезжаем с подрядчиком на место, обсуждаем предварительные выкрасы элементов, колеров, и после нашего согласования всех цветовых решений элементов фасадов производится окраска их стен. На текущий момент ни к подрядчикам, ни к заказчикам у нас претензий нет.
Как отметила Юлия Потеряхина, первый опыт преобразования домов в цветовой гамме на одной из центральных улиц города уже был успешно реализован. В 2012 году отремонтировали фасады нескольких домов на участке ул. Ленина от площади Гайдара до ул. Крисанова.
«По итогам проверки мы остались довольны увиденным. Все работы по капитальному ремонту проводятся с соблюдением всех строительных норм и в строгом соответствии с проектом. При этом хочется напомнить, что на них предусматривается гарантийный срок. Он составляет пять лет. Если в течение этого времени возникает гарантийный случай, следует незамедлительно обращаться в краевой Фонд капстроительства», — резюмирует Дмитрий Баранов.
К 300-летию Перми планируется отремонтировать 77 многоквартирных домов, расположенных на Комсомольском проспекте, улицах Героев Хасана, Луначарского, Краснова и Сибирской. Предварительная стоимость ремонта жилых зданий составит порядка 1,5 млрд руб. При этом ремонт фасадов домов финансируется из городского бюджета. На эти цели выделяется около 1 млрд руб.
Рывок к эффективности
Всего в рамках реализации региональной программы с 2015 года фондом в Прикамье были капитально отремонтированы 1300 многоквартирных домов на общую сумму 3 млрд руб. Сейчас ремонтные работы ведутся в 588 многоквартирных домах региона. В них выполняются 1236 видов работ, ещё по 433 разрабатывается проектно-сметная документация.
«В период 2015—2017 годов уровень проведения работ по капремонту в Прикамье был крайне низким. За трёхлетку на оплату выполненных работ фонд направил около 366 млн руб., собранных за счёт взносов собственников. При этом в 2018 году удалось резко переломить процент выполненных работ в большую сторону. На оплату услуг фондом было направлено более 900 млн руб. Это в три раза больше, чем за предыдущие три года работы, вместе взятые. В 2019 году краевой фонд вышел на показатель в 1,7 млрд руб. при уровне собираемости 1,9 млрд руб. Другими словами, в прошлом году фонд впервые за пять последних лет обеспечил выполнение объёма работ, который практически соответствует собранным им средствам», — рассказал Дмитрий Баранов.
За 2020 год фонд уже направил на оплату услуг более 978 млн руб. В настоящее время работы ведутся с финансированием в 2,6 млрд руб. Также проходят торги на проведение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту на 730 млн руб.
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