Мария Сыропятова Пермское УФАС приостановило конкурс на монтаж подсветки на Комсомольском проспекте за 167 млн руб. С жалобой в антимонопольное ведомство обратилось ООО «Порфира» Поделиться Поделиться Твитнуть

Комсомольский проспект

Константин Долгановский

Управление ФАС по Пермскому краю приостановило определение поставщика по аукциону на монтаж подсветки на Комсомольском проспекте за 167 млн руб. Соответствующее уведомление размещено на сайте госзакупок. Аукцион на монтаж архитектурной подсветки фасадов зданий был объявлен 14 декабря 2020 года.

С жалобой в УФАС обратилось ООО «Порфира». Заявитель указывают на тот факт, что в требованиях к подрядчику нет информации о наличии лицензии Министерства культуры Российской Федерации для выполнения работ на объектах культурного наследия. При этом работы будут проводиться на таких зданиях, как кафедральный собор Спасо-Преображенского монастыря и Архиерейский дом, которые являются памятниками градостроительства и архитектуры федерального значения, а также на храме-часовне святителя Стефана Великопермского и домах на Комсомольском проспекте, 26, 49 и 67, которые являются объектами культурного наследия.

В жалобе ООО «Порфира» сказано, что требование о наличии лицензии есть в техническом задании, но в разделе №6 информационной карты конкурсной документации такого требования уже нет, что создаёт риск заключения договора с организацией, либо не обладающей такой лицензией, либо не имеющей субподрядчика, способного выполнить то же требование.

Кроме того, в жалобе указывается на непрозрачность процедуры предоставления образцов светотехнического оборудования, а также на завышенный размер обеспечения исполнения контракта. Она установлена как 10% от начальной цены аукциона: 16 млн руб. из 167 млн руб. Рассмотрение жалобы назначено на 28 декабря.

Ранее в департаменте дорог и транспорта мэрии пояснили, что общая стоимость работ по монтажу архитектурной подсветки и праздничной иллюминации на Комсомольском проспекте оценивается в 781 млн руб. При этом летом 2020 года уже был проведён аукцион на часть работ по монтажу праздничной иллюминации на Комсомольском проспекте на 143 млн руб. Монтаж архитектурной подсветки осуществляется в соответствии с мастер-планом, разработанным МКУ «Институт территориального планирования». Комплексная реконструкция Комсомольского проспекта — это часть подготовки к 300-летнему юбилею Перми.

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