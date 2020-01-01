Наталья Радкевич Дело бывшей сотрудницы Росгвардии по делу «гайвинского стрелка» будет рассматривать Мотовилихинский суд Дело направлено в суд по месту совершения служебного подлога Поделиться Поделиться Твитнуть

Бывший инспектор отдела лицензионно-разрешительной работы (по г. Перми) Управления Росгвардии по Пермскому краю предстанет перед Мотовилихинским районным судом «по месту совершения предполагаемого преступления». Об этом «Новому компаньону» сообщили в суде в понедельник, 28 декабря.

Напомним, в начале декабря прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего инспектора Росгвардии. Её обвиняют в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ).

По данным следствия, обвиняемая совершила подлог служебных документов, чтобы скрыть собственное бездействие в рамках громкого дела по «гайвинскому стрелку». В ходе проверки стало известно, что около двух лет не проводилась проверка владельца оружия, из которого было совершено преступление.

Напомним, 50-летний пермяк открыл огонь по прохожим в микрорайоне Гайва 4 декабря 2019 года. Тогда одна женщина была убита, двое человек, в том числе сотрудник полиции, ранены.

Когда преступление было совершено, по версии следствия, обвиняемая, желая избежать привлечения к дисциплинарной ответственности, в тот же день внесла в акт проверки ложные сведения о дате проведения проверок оружия.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.