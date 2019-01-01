Максим Решетников поручил оказать поддержку пострадавшим в ходе стрельбы на улице Поделиться Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Максим Решетников дал поручение социальному блоку правительства региона поддержать пострадавших в ходе инцидента со стрельбой в Орджоникидзевском районе Перми. Слова главы региона приводит пресс-служба администрации.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Ночью произошёл инцидент со стрельбой. К сожалению, погибла женщина, сотрудник Росгвардии при исполнении был ранен, и есть ещё один пострадавший, — сказал на заседании правительства Максим Решетников. — Татьяна Юрьевна (Абдуллина, заместитель председателя правительства, курирующий социальный блок, — прим. редакции), нужно оказать необходимую поддержку пострадавшим, когда все обстоятельства будут установлены.

Как доложила министр здравоохранение Пермского края Оксана Мелехова, двое пострадавших сейчас находятся в стационаре под наблюдением врачей. Их жизни ничто не угрожает. «Сотрудник Росгвардии — в состоянии средней тяжести, ближе к лёгкой степени, — поверхностные ранения, угрозы жизни нет. Второй молодой человек — тоже пострадавший, видимо прохожий, ранения в области туловища и голени, угрозы жизни нет».

Следственный комитет по факту стрельбы в Орджоникидзевском районе возбудил уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в убийстве и покушении на убийство. В настоящее время подозреваемый задержан.