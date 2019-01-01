Ранее судимый пермяк открыл стрельбу на улице В Перми преступник убил женщину, ранил сотрудника Росгвардии и прохожего Поделиться Поделиться Твитнуть

Ранним утром 4 декабря в Орджоникидзевском районе Перми ранее судимый 50-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, вооружился охотничьим ружьём, которым он владел незаконно, и открыл стрельбу в своей квартире. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР России по Пермскому краю.

После этого он вышел на улицу, где во время стрельбы ранил мужчину и причинил смертельное ранение женщине. Кроме этого, причинил огнестрельное ранение водителю наряда группы задержания Росгвардии, находившемуся в служебном автомобиле.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений), ч. 3 ст. 30 п. «а, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизни сотрудника правоохранительного органа).

В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него проводятся все необходимые следственные и процессуальные действия. Раненые госпитализированы в медицинские учреждения.

На месте происшествия под руководством заместителя руководителя следственного управления Дмитрия Анащенко работает следственная группа. Продолжается проведение осмотров мест происшествий с использованием высокотехнологичной криминалистической техники, в том числе в квартире подозреваемого, назначаются необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

По информации, обнародованной в ходе заседания правительства, пострадавших больше.



Оксана Мелехова, министр здравоохранения:

— Ночью произошла стрельба, погибла прохожая, два человека пострадали. Это сотрудник Росгваргдии и, видимо, проходивший мимо молодой человек. Их жизням угрозы нет. У прохожего ранение голени.

Губернатор Максим Решетников поручил оказать всю помощь пострадавшим, в том числе финансовую



