Елена Лодыгина журналист В Перми осудят бывшую сотрудницу Росгвардии по делу «гайвинского стрелка» Её обвиняют в служебном подлоге Поделиться Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего инспектора отдела лицензионно-разрешительной работы по Перми Управления Росгвардии по Пермскому краю. Её обвиняют в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ).

По данным следствия, обвиняемая совершила подлог служебных документов, чтобы скрыть собственное бездействие.

Но в ходе расследования дела «гайвинского стрелка» эти факты были выявлены. В частности, стало известно, что около двух лет не проводилась проверка владельца оружия, из которого было совершено преступление. Напомним, 50-летний пермяк открыл огонь по прохожим в микрорайоне Гайва 4 декабря 2019 года. Одна женщина была убита, двое человек, в том числе сотрудник полиции, ранены.

Когда преступление было совершено, обвиняемая, желая избежать привлечения к дисциплинарной ответственности, в тот же день внесла в акт проверки ложные сведения о дате проведения проверок оружия.

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