Мария Сыропятова Оборот индустрии общественного питания Прикамья отстаёт от прошлогодних показателей почти на 30% Общий финансовый оборот составил 16,2 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

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Оборот индустрии общественного питания в Пермском крае за одиннадцать месяцев этого года составил 16,2 млрд руб., что на 29,1% ниже аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Пермьстат.

Кафе и ресторанам не удаётся компенсировать падение оборотов, полученное отраслью в период закрытия отрасли: на протяжении года данные по падению оборотов почти не меняются.

Оборот розничной торговли за одиннадцать месяцев в Пермском крае составил 499,6 млрд руб., что на 5,4% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Вместе с тем тот же показатель за первые десять месяцев показывал снижение на 6,1%. Существенное снижение за одиннадцать месяцев 2020 года (на -9,1%) показывает торговля непродовольственными товарами: с января по ноябрь в Пермском крае продали таких товаров на сумму в 252,6 млрд руб. За тот же период снижение торговли продуктами питания произошло на -1,2%, составив 247 млрд руб.

По оценкам мэрии, примерные потери среди малого и среднего бизнеса в Перми во время пандемии составляют около 30%. Эксперты говорят и о снижении выручки у магазинов по продаже одежды и обуви и прогнозируют сокращение числа торговых точек.

Объём товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 декабря 2020 года составил 34,8 млрд руб., что соответствует 47 дням торговли.

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