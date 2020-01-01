Мария Сыропятова Из-за пандемии мэрия снизила показатели прогноза социально-экономического развития Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

На заседании комитета по экономическому развитию Пермской городской думы были рассмотрены предложения по изменению в документы стратегического планирования. В мэрии предлагают снизить часть показателей социально-экономического развития на 2021 год, указав более низкие значения по сравнению с уже достигнутыми в 2019 году.

Среди них — число субъектов малого и среднего бизнеса (в 2021 году — 600,6 на 10 тыс. жителей Перми), оборот розничной торговли (131,9 тыс. руб. на одного человека), смертность от ДТП (4,6 случая на 100 тыс. жителей) и уровень преступности (197,2 случая на 10 тыс. жителей).

В управлении экспертизы и аналитики считают, что значения большинства показателей на 2021 год являются «нединамичными, что предполагает их достижимость». Для одних показателей в мэрии объясняют это их особенностями, для других— сложностью прогнозирования из-за влияния на ситуацию пандемии.

Депутат Пермской городской думы Вероника Куликова обратила внимание на то, что за 10 месяцев 2020 года мэрия ставила себе в заслугу снижение на треть показателей смертности от дорожно-транспортных происшествий. «Сейчас мы видим, что целевые показатели смертности от ДТП и преступности ниже, чем в 2019 году, — отметила Вероника Куликова. — С чем связано занижение показателей?».

«Прогнозировать такие показатели, как смертность в ДТП или преступность, достаточно сложно, поскольку они не имеют чёткой динамики и есть много влияющих на них факторов, — отметила начальник департамента планирования и мониторинга администрации Перми Елена Крузель. — Поэтому сотрудники департамента спрогнозировали небольшой рост».

Отвечая на вопросы депутатов, исполняющая обязанности начальника департамента экономии и промышленной политики мэрии Ольга Чеснокова рассказала, что число субъектов малого и среднего бизнеса в Перми в 2020 году сократилось примерно на 30%. В мэрии связывают это с последствиями пандемии и введением ограничений на работу той части бизнеса, которая связана с оказанием услуг населению.

Комитет по экономическому развитию рекомендовал принять эти изменения на ближайшем пленарном заседании Пермской городской думы.

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