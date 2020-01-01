Алексей Дёмкин пока не собирается назначать своего первого заместителя Также на своих местах пока остаются члены команды бывшего главы города Дмитрия Самойлова Поделиться Поделиться Твитнуть

Алексей Дёмкин

Константин Долгановский

И.о. главы Перми Алексей Дёмкин в интервью изданию «Коммерсант-Прикамье» рассказал о кадровых изменениях в горадминистрации.

По его словам, ближайшие три месяца он не собирается менять команду, собранную экс-градоначальником Дмитрием Самойловым:

«Все её члены продолжат работать в том же статусе до избрания главы города по конкурсу. Это около трёх месяцев. За это время мне необходимо будет определиться с кадрами. У людей, которые здесь работают, есть возможность доказать, что они на своём месте».

Также он заявил, что пока не собирается никого назначать на должность своего первого заместителя (напомним, с 30 ноября по 15 декабря Дёмкин сам являлся первым заместителем главы города - главы администрации):

«В ближайшее время определюсь, на кого их [обязанности первого заместителя] возложить».

Напомним, 15 декабря на пленарном заседании Пермской городской думы депутаты приняли отставку Дмитрия Самойлова по собственному желанию (в связи с предполагаемым переходом в правительство Пермского края) и назначили на его место в качестве и. о. бывшего депутата Алексея Дёмкина.

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