Алексей Дёмкин пока не собирается назначать своего первого заместителя
Также на своих местах пока остаются члены команды бывшего главы города Дмитрия Самойлова
И.о. главы Перми Алексей Дёмкин в интервью изданию «Коммерсант-Прикамье» рассказал о кадровых изменениях в горадминистрации.
По его словам, ближайшие три месяца он не собирается менять команду, собранную экс-градоначальником Дмитрием Самойловым:
«Все её члены продолжат работать в том же статусе до избрания главы города по конкурсу. Это около трёх месяцев. За это время мне необходимо будет определиться с кадрами. У людей, которые здесь работают, есть возможность доказать, что они на своём месте».
Также он заявил, что пока не собирается никого назначать на должность своего первого заместителя (напомним, с 30 ноября по 15 декабря Дёмкин сам являлся первым заместителем главы города - главы администрации):
«В ближайшее время определюсь, на кого их [обязанности первого заместителя] возложить».
Напомним, 15 декабря на пленарном заседании Пермской городской думы депутаты приняли отставку Дмитрия Самойлова по собственному желанию (в связи с предполагаемым переходом в правительство Пермского края) и назначили на его место в качестве и. о. бывшего депутата Алексея Дёмкина.
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